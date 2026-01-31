Alerta en Camino a Farellones: 20 personas aisladas por deslizamiento de tierra e inundaciones - Chilevisión

Personal de bomberos comunicó que en el lugar se están registrando inundaciones. y la caída de rocas

Durante la tarde de este sábado se reportó un deslizamiento de tierra en la zona de camino a Farellones producto de las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica que está afectando a la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, habría más de 20 personas aisladas en el sector.

Personal de bomberos y vehículos de emergencia se dirigen al lugar.

En desarrollo...