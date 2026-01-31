 Alerta en Camino a Farellones: 20 personas aisladas por deslizamiento de tierra e inundaciones - Chilevisión
31/01/2026 19:17

Alerta en Camino a Farellones: 20 personas aisladas por deslizamiento de tierra e inundaciones

Personal de bomberos comunicó que en el lugar se están registrando inundaciones. y la caída de rocas

Durante la tarde de este sábado se reportó un deslizamiento de tierra en la zona de camino a Farellones producto de las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica que está afectando a la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, habría más de 20 personas aisladas en el sector. 

Personal de bomberos y vehículos de emergencia se dirigen al lugar. 

En desarrollo...

