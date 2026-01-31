Alerta en Camino a Farellones: 20 personas aisladas por deslizamiento de tierra e inundaciones - Chilevisión

Personal de bomberos comunicó que en el lugar se están registrando inundaciones. y la caída de rocas
Durante la tarde de este sábado se reportó un deslizamiento de tierra en la zona de camino a Farellones producto de las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica que está afectando a la Región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, habría más de 20 personas aisladas en el sector.
Personal de bomberos y vehículos de emergencia se dirigen al lugar.
En desarrollo...
#Aluvión Puente Ñinhue, camino a #Farellones. 😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/ivKwsOWDiN— Cristóbal Reus Chêreau (@cristobalreus) January 31, 2026
Se informa de inundaciones y caída de piedras en el camino a Farellones. Vehículos de emergencia que se dirigen al lugar máxima precaución— Bomba España CBS (@Bomba_Decima) January 31, 2026