Enel anuncia corte de luz para este jueves en 7 comunas de la región Metropolitana por varias horas - Chilevisión

05/02/2026 11:50

Enel anuncia corte de luz para este jueves en 7 comunas de la región Metropolitana por varias horas

Los cortes de energía ocurrirán en Lampa, Santiago, Maipú, La Cisterna, La Florida, Providencia y Huechuraba.

Publicado por Josefina Vera

Este jueves, Enel tiene programado el corte de energía eléctrica en ocho sectores de siete comunas de la región Metropolitana, según lo informado por la empresa en su sitio web.

Dicha interrupción del suministro duraría hasta siete horas, según el sector afectado, mientras que en otros lugares solo tardarían tres horas aproximadamente.

Respecto a las comunas afectadas, estas son: Lampa, Santiago, Maipú, La Cisterna, La Florida, Providencia y Huechuraba. 

7 comunas de Santiago sufrirán corte de luz el jueves 8 de enero

  • Lampa: desde las 09:45 hasta las 15:30 horas.

  • La Florida: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Cisterna: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Providencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Huechuraba: desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.

