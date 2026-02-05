“Cuando era niña...”: El recuerdo de Skar Labra que emocionó a su mamá en final de Fiebre de Baile - Chilevisión

La joven bailarina agradeció a todos quienes la ayudaron a conseguir la victoria en Fiebre de Baile, tras cuatro meses compitiendo por llegar a la final.

Durante la final de Fiebre de Baile, más de un participante llegó a las lágrimas de emoción por haber conseguido ser uno de los finalistas del programa tras meses de esfuerzo.

Skarleth Labra, la ganadora de la competencia, fue una de aquellos que no pudo evitar llorar luego de bailar en un Movistar Arena completamente lleno.

El conmovedor mensaje de Skar

Con la voz entrecortada, la joven de 20 años agradeció al público por el cariño que le han dado, mientras su madre gritaba y aplaudía entre los presentes.

"Yo jamás pensé que cuando era niña y estaba en una academia de baile, que les mando un beso gigante, jamás pensé que iba a estar acá en un Movistar con tanta gente viéndome bailar, así que soy muy feliz", comentó Skar junto a Diana Bolocco tras su primera presentación.

"La verdad, para mí, como han dicho casi todos mis compañeros, yo me doy por pagada. El cariño de la gente es impagable, el de mis compañeros, el del público, el de mi familia. Me doy por pagada, les mando un beso y un abrazo, el doble de los que me mandan ellos a mí; estoy inmensamente feliz", recalcó la bailarina.

Ante el conmovedor momento, Diana la abrazó diciendo: "Me alegro mucho y nosotros muy felices de tu felicidad".

Skar agradece a sus seguidores por el premio

Luego de confirmarse oficialmente que era la ganadora del programa, la puntarenense compartió en sus historias de Instagram un nuevo mensaje con cariño a quienes hicieron posible su victoria.

"Gracias, gracias, gracias. A cada personita que votó, que me apoyó, a mi fandom hermoso, a mi coach maravilloso y a mi pollito grandioso. Sentí su energía todo el tiempo. Este premio también es de ustedes", escribió.