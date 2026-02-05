¿Quién es Skar Labra? El camino de la influencer que se convirtió en ganadora de Fiebre de Baile - Chilevisión

La influencer de 20 años se convirtió este miércoles en la flamante ganadora del estelar de Chilevisión. Un importante logro que consolida su carrera en televisión y redes sociales.

Skarleth Labra se convirtió este miércoles en la ganadora de Fiebre de Baile, el exitoso estelar de Chilevisión.

Con un 43% de los votos del público, la participante ganó $20 millones y un viaje internacional para dos personas, marcando el momento más importante de su carrera televisiva.

El camino de Skar Labra: De Gran Hermano a querida influencer

Skarleth Labra es oriunda de Punta Arenas, donde dio sus primeros pasos en la danza. Desde los ocho años formó parte de una academia de baile.

Tuvo una mediática relación con el cantante urbano Pailita. Sin embargo, su gran salto a la fama ocurrió a sus 18 años, cuando participó en la primera edición de Gran Hermano Chile.

Durante su estadía en el reality show, la joven llamó la atención del público por su personalidad espontánea, carismática y directa.

Desde entonces, supo construir una imagen que va más allá del reality: se hizo conocida con el apodo de “Merenguito” y consolidó una base de seguidores que valoran su autenticidad y cercanía.

En medio del encierro, también protagonizó un romance con el modelo Jorge Aldoney, que se extendió por varios meses después.

Su presente como estudiante y su propia marca

Después de su salida del reality show, Skarleth Labra se potenció como influencer y rostro digital.

Ha colaborado para reconocidas marcas y fue conductora del programa Stalkeando, de CHV Streaming, junto a la también exGran Hermano Scarlette Gálvez, conocida como Eskarcita.

En 2025, la ex chica reality dio el salto a la universidad y comenzó sus estudios en la carrera de Periodismo.

En paralelo, aceptó el desafío de ingresar a Fiebre de Baile y formó dupla con el bailarín Mauricio Castillo.

A lo largo de la temporada sorprendió con increíbles presentaciones, siendo una de las participantes más versátiles.

Mientras todo esto ocurría, Labra también se potenció como empresaria al crear su propia línea de maquillaje, Skar Cosmetics, que cada vez se consolida más en el mercado.