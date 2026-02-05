VIDEO | Carabineras realizaron heroico rescata a adulta mayor en playa de La Serena - Chilevisión

Mientras realizaban patrullajes preventivos en el marco del Plan Verano Seguro, las funcionarias se percataron de una mujer con riesgo de inmersión y se lanzaron al mar para ir en su ayuda.

Dos funcionarias de Carabineros fueron protagonistas de un herorico rescate en La Serena y le salvaron la vida a un turista de 75 años.

Se trata de la Sargento 2º Claudia Mondaca y la Cabo 2º Brenda Escare, quienes sin dudarlo se lanzaron al mar pasa socorrer a la adulta mayor que se encontraba en riesgo de inmersión.

Las uniformadas pertencen a la dotación de la Escuela de Suboficiales de Carabineros y se encontraban realizando patrullajes preventivos en el marco del Plan Verano Seguro en la región de Coquimbo.

Mientras realizaban la ronda, se dieron cuenta de una mujer en riesgo al interior del mar y ambas se lanzaron al agua en su búsqueda.

La turista de 75 años logró salir a la orilla caminando por su propios medios, acompañada de las dos carabineras.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, reconoció en nombre de la institución el acto heróico de las funcionarias a través de una videollamada.

“Ustedes representan la esencia misma del carabinero y, sobre todo, la esencia de la mujer carabinero”, destacó.

Revisa las imágenes del rescate en La Serena

¡Heroínas! Destacamos a la Sgto. 2º Claudia Mondaca y la Cabo 2º Brenda Escare, de @ESUCAR_Chile y parte del refuerzo #PlanVerano, quienes sin dudarlo, se lanzaron al mar 🌊 en #LaSerena, para rescatar a una turista de 75 años, que presentaba riesgo de inmersión. pic.twitter.com/5dieodNr6u — Carabineros Región de Coquimbo (@CarabCoquimbo) February 4, 2026