“Nos inunda la tristeza”: Quién era el auxiliar de bus de 19 años que murió en accidente en Pitrufquén - Chilevisión

Gastón Adrián Cantero Valenzuela se encontraba de turno al momento del trágico siniestro que terminó con su vida en la Ruta 5 Sur, a la altura de Pitrufquén. Sus conocidos hicieron una sentida despedida en redes sociales.

Como Gastón Adrián Cantero Valenzuela fue identificado el joven de 19 años que la madrugada de este miércoles murió en un trágico accidente vial ocurrido en la Ruta 5 Sur, específicamente, a la altura de la comuna de Pitrufquén.

Se trata de un trabajador que desempeñaba labores de auxiliar en la empresa Turbus, y que ayer le tocó turno en un viaje que partió en la ciudad de Puerto Montt y que pretendía finalizar en Viña del Mar.

Gastón era oriundo de Victoria, en la región de La Araucanía, y cursó sus estudios en el Complejo Educacional Victoria, comunidad que lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Nos inunda la tristeza al tener que despedir a quien fuera nuestro exalumno. Demasiado joven para partir, muchos sueños por realizar. Desde aquí te despedimos, Gastón", escribieron en la sentida dedicatoria.

"Esperando que Dios te de el descanso eterno, además de la paz y consuelo en este momento a tu familia. Hoy abrazamos tu vida y nos sentimos agradecidos por haber compartido contigo el capítulo de tu vida escolar", agregaron en las redes sociales del centro educacional.

Conductor del bus pasó a control de detención

El siniestro vial fue protagonizado por el bus de transporte de pasajeros y un camión de alto tonelaje. Este último se encontraba detenido en la autopista antes del impacto, eso sí, cumpliendo todas las normativas de tránsito, según estableció Fiscalía.

En consecuencia, el bus colisionó con el vehículo de carga en su parte posterior a la altura del kilómetro 701. Debido a la magnitud del impacto, más de 40 personas resultaron con lesiones de diversa consideración.

“Preliminarmente, con la información que tenemos hasta el minuto, el camión habría estado bien estacionado y con la debida señalización, por lo cual la responsabilidad del cuasidelito sería imputable al conductor del bus”, dijo la fiscal jefe de la zona, Magna Gómez.