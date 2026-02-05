Skar Labra reveló en qué usará el millonario premio de Fiebre de Baile: Podrá cumplir uno de sus sueños - Chilevisión

Este miércoles, la participante se llevó $20 millones y un viaje para dos personas en el Movistar Arena. Descubre acá en qué lo invertirá.

Skarleth Labra se coronó como la ganadora de Fiebre de Baile en la gran final con el 43% de los votos del público. Este miércoles, la participante se llevó $20 millones y un viaje para dos personas auspiciado por Masai Travel.

Página 7 le consultó a la estudiante de Periodismo qué hará con el premio que le otorgaron por imponerse ante Gabriel Urzúa, Princesa Alba y Faloon Larraguibel en el último episodio del estelar.

Ante la pregunta reveló el proyecto de vida que busca cumplir con el millonario monto: "Lo vamos a ahorrar para comprar una casita".

"Para un pie, y después ir juntando más para poder lograr ese sueño de comprarse la casita propia", respondió Skar.

Además, agregó que "estoy muy agradecida por todo el cariño de las personas que votaron por mí, que me han apoyado durante todo este proceso".