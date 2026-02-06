 Skar Labra destapó emotivo gesto de Cony Capelli en Fiebre de Baile: “Reconcilié todo lo que tenía” - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs “Nos peleamos, nos abuenamos”: Matthei recordó a expresidente Piñera a dos años de su muerte Puerto de Lirquén anunció multimillonario fondo para reconstrucción: “Jamás lo hubiésemos imaginado” Hija de Sebastián Piñera recuerda al fallecido expresidente con íntima foto: “Ya van dos años...” Conaf activa Botón Rojo por incendios: 6 regiones en riesgo y sábado será el día más crítico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 10:24

Skar Labra destapó emotivo gesto de Cony Capelli en Fiebre de Baile: “Reconcilié todo lo que tenía”

La ganadora del estelar de Chilevisión lamentó la ausencia de su excompañera en la final. Además, reveló un sentido momento que les permitió limar asperezas.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra, ganadora de Fiebre de Baile, reveló un desconocido gesto de Cony Capelli en un momento crítico de la recta final.

En conversación con Plan Perfecto, Labra lamentó la ausencia de Capelli en la gran final del pasado miércoles y sorprendió al destapar un emotivo instante juntas.

"Faltó alguien muy especial, que era la Cony. También se lució mucho en la competencia, lo dio todo. Entregó disciplina, compromiso, técnica, buenos lifts, así que de verdad hizo falta", señaló la influencer.

Asimismo, fue consultada sobre la decisión de Cony de abandonar la competencia a sólo días para la instancia decisiva en Movistar Arena.

"La respeto totalmente, porque es mucho más valiente renunciar para querer tu salud mental y respetarte a ti misma. Como lo dijo ella: 'Si tú no te respetas a ti mismo, nadie te va a respetar', y es muy cierto eso", reconoció.

En esa misma línea, Skarleth señaló que "nos quedamos con las ganas de verla bailar y brillar en esa pista. Obviamente, habría sacado un lugar hermoso".

El emotivo gesto que reconcilió a Skar Labra y Cony Capelli

Skar Labra dio a conocer que el pasado martes, día en que Capelli regresó al estudio para despedirse, su excompañera tuvo un valioso gesto tras una dura evaluación del jurado.

"Fue muy bonito verla ese día, porque ella estaba detrás de tarima. Antes de bailar me dio una crisis de ansiedad, no sé qué me pasó, eran demasiados estímulos", indicó.

"Salí, terminé de bailar y ella estaba detrás, y les juro que jamás nos habíamos dado un abrazo tan lindo. Con ella reconcilié todo lo que tenía", confesó Labra.

La influencer le deseó lo mejor a la ganadora de Gran Hermano, porque es "una gran artista, una gran mujer y una gran comunicadora".

"Todo lo que pasó en Gran Hermano y todo lo que ha dicho la gente en redes sociales, de verdad, ¡basta!", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“Cada vez que me la cruzaba...”: Claudio Valdivia reveló su infalible técnica para conquistar a Pía Weidmann

Tras confirmar su romance con la pareja artística del actor Francisco Reyes en Fiebre de Baile, el exparticipante del programa entregó nuevos detalles de cómo se acercó a la bailarina al interior del canal.

06/02/2026

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

06/02/2026

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026