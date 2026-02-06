Skar Labra destapó emotivo gesto de Cony Capelli en Fiebre de Baile: “Reconcilié todo lo que tenía” - Chilevisión

La ganadora del estelar de Chilevisión lamentó la ausencia de su excompañera en la final. Además, reveló un sentido momento que les permitió limar asperezas.

Skarleth Labra, ganadora de Fiebre de Baile, reveló un desconocido gesto de Cony Capelli en un momento crítico de la recta final.

En conversación con Plan Perfecto, Labra lamentó la ausencia de Capelli en la gran final del pasado miércoles y sorprendió al destapar un emotivo instante juntas.

"Faltó alguien muy especial, que era la Cony. También se lució mucho en la competencia, lo dio todo. Entregó disciplina, compromiso, técnica, buenos lifts, así que de verdad hizo falta", señaló la influencer.

Asimismo, fue consultada sobre la decisión de Cony de abandonar la competencia a sólo días para la instancia decisiva en Movistar Arena.

"La respeto totalmente, porque es mucho más valiente renunciar para querer tu salud mental y respetarte a ti misma. Como lo dijo ella: 'Si tú no te respetas a ti mismo, nadie te va a respetar', y es muy cierto eso", reconoció.

En esa misma línea, Skarleth señaló que "nos quedamos con las ganas de verla bailar y brillar en esa pista. Obviamente, habría sacado un lugar hermoso".

El emotivo gesto que reconcilió a Skar Labra y Cony Capelli

Skar Labra dio a conocer que el pasado martes, día en que Capelli regresó al estudio para despedirse, su excompañera tuvo un valioso gesto tras una dura evaluación del jurado.

"Fue muy bonito verla ese día, porque ella estaba detrás de tarima. Antes de bailar me dio una crisis de ansiedad, no sé qué me pasó, eran demasiados estímulos", indicó.

"Salí, terminé de bailar y ella estaba detrás, y les juro que jamás nos habíamos dado un abrazo tan lindo. Con ella reconcilié todo lo que tenía", confesó Labra.

La influencer le deseó lo mejor a la ganadora de Gran Hermano, porque es "una gran artista, una gran mujer y una gran comunicadora".

"Todo lo que pasó en Gran Hermano y todo lo que ha dicho la gente en redes sociales, de verdad, ¡basta!", cerró.