Resultados Subsidio Eléctrico: Descuento se aplica en febrero, revisa el monto y fechas clave - Chilevisión

06/02/2026 11:05

Resultados Subsidio Eléctrico: Descuento se aplica en febrero, revisa el monto y fechas clave

A partir de este mes podrás saber si eres beneficiario de este descuento en tu boleta de luz correspondiente al primer semestre del 2026.

Publicado por Lisette Pérez

Faltan pocos días para que se conozcan los resultados del Subsidio Eléctrico, beneficio transitorio del Gobierno de Chile que permite a los hogares de menor ingreso acceder a un descuento en su boleta de la luz.

En noviembre de 2025 se inició el proceso de postulación a la cuarta convocatoria que corresponde al primer semestre de 2026, dicho descuento se verá reflejado desde este mes en caso de ser beneficiario.

¿Cuál es el monto del descuento?

Los descuentos del Subsido Eléctrico se calculan en base al número de integrantes de tu hogar, y estos montos son:

  • 1 integrante: $30.270.
  • 2 a 3 integrantes: $39.348.
  • 4 o más integrantes: $54.486.

Si obtienes el beneficio, recibirás el descuento correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 2026 en 6 cuotas a partir de febrero de 2026.

Fechas importantes

Los resultados de la cuarta convocatoria se darán a conocer el jueves 12 de febrero, y recibirás el descuento correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 en 6 cuotas a partir de este mes.

Otras fechas que debes tener en cuenta si eres beneficiario son:

  • Plazo para interponer un recurso de reposición: desde el 12 al 19 de febrero de 2026.
  • Modificación de domicilio: desde el 12 de febrero al 5 de marzo de 2026
  • Renuncia al Subsidio Eléctrico: desde el 12 de febrero hasta junio de 2026.

Requisitos para postular

Si no fuiste beneficiario en esta convocatoria, puedes postular a la próxima si cumples con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.
  • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.
