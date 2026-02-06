Resultados Subsidio Eléctrico: Descuento se aplica en febrero, revisa el monto y fechas clave - Chilevisión

A partir de este mes podrás saber si eres beneficiario de este descuento en tu boleta de luz correspondiente al primer semestre del 2026.
Faltan pocos días para que se conozcan los resultados del Subsidio Eléctrico, beneficio transitorio del Gobierno de Chile que permite a los hogares de menor ingreso acceder a un descuento en su boleta de la luz.
En noviembre de 2025 se inició el proceso de postulación a la cuarta convocatoria que corresponde al primer semestre de 2026, dicho descuento se verá reflejado desde este mes en caso de ser beneficiario.
Los descuentos del Subsido Eléctrico se calculan en base al número de integrantes de tu hogar, y estos montos son:
Si obtienes el beneficio, recibirás el descuento correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 2026 en 6 cuotas a partir de febrero de 2026.
Los resultados de la cuarta convocatoria se darán a conocer el jueves 12 de febrero, y recibirás el descuento correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 en 6 cuotas a partir de este mes.
Otras fechas que debes tener en cuenta si eres beneficiario son:
Si no fuiste beneficiario en esta convocatoria, puedes postular a la próxima si cumples con los siguientes requisitos: