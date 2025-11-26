Subsidio Eléctrico abrió nueva postulación: Conoce requisitos y montos que obtienes - Chilevisión

El proceso estará disponible hasta la primera semana de diciembre y los resultados se conocerán en febrero de 2026. El descuento se verá reflejado el primer semestre del próximo año.

Este martes 25 de noviembre comenzó la cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico, que contempla el primer semestre del año 2026 y que entregará importantes descuentos en la cuenta de la luz a las personas beneficiarias.

Al igual que en las instancias anteriores, este beneficio tiene como objetivo realizar un descuento en las cuentas de luz, dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad, según sus datos en el Registro Social de Hogares (RSH).

Los montos del Subsidio Eléctrico 2026

El beneficio considera descuentos que varían dependiendo de la cantidad de integrantes del hogar. "1 de cada 4 hogares en Chile han visto reflejado este año en sus cuentas de la luz un descuento que fluctúa entre los $37 mil y $68 mil", dijo el biministro Álvaro García.

Un integrante por hogar: $30.270 Dos a tres integrantes por hogar: $39.348 Cuatro o más integrantes por hogar: $54.486



"En muchos casos, dependiendo del nivel de consumo de dichos hogares, las familias han recibido una boleta costo $0", declaró también el titular de Energía y de Economía.

Cabe recordar que este subsidio se dividirá en 6 cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero (incluyendo la cuota de enero y febrero) y junio del año 2026.

¿Cuáles son los requisitos del Subsidio?

Los resultados de quienes fueron seleccionados se darán a conocer en febrero de 2026 por medio de una notificiación al correo electrónico.

Los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH) y que estén con las cuentas al día. Los hogares con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes y en el RSH, independiente de su tramo de vulnerabilidad.

