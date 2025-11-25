 ¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular ACÁ a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico - Chilevisión
25/11/2025 09:39

¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular acá a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

El beneficio va dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares. Conoce todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

Este martes 25 de noviembre se abrió la cuarta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega un descuento directo en las boletas de luz para hogares que cumplan algunos requisitos.

El beneficio va dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH).

El monto del descuento que se aplica en las cuentas de luz depende de la cantidad de personas que formen parte del hogar beneficiado y se distribuye de la siguiente manera:

  • 1 integrante por hogar: $30.270
  • 2 a 3 integrantes por hogar: $39.348
  • 4 o más integrantes por hogar: $54.486

El plazo de postulación de la actual convocatoria se extiende hasta el 5 de diciembre.

¿Cómo postular al beneficio?

Para postular al Subsidio Eléctrico, debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica. 
  • Accede a la Sucursal Virtual o llama al Call Center 101 de ChileAtiende. En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos.
  • También puedes dirigirte a una de las sucursales de ChileAtiende y realizar el trámite de forma presencial.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

Para acceder a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Pertenecer al 40 % más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

  • Tener la boleta de luz al día o un convenio de pago vigente.

  • Contar con número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.

  • En el caso de viviendas con personas electrodependientes inscritas, pueden postular sin importar el tramo del RSH.

Además, el Ministerio de Energía priorizará a los hogares con niños, personas con discapacidad o dependencia funcional, cuidadores, o adultos mayores.

