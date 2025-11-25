¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular ACÁ a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico - Chilevisión

El beneficio va dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares. Conoce todos los detalles acá.
Este martes 25 de noviembre se abrió la cuarta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega un descuento directo en las boletas de luz para hogares que cumplan algunos requisitos.
El beneficio va dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH).
El monto del descuento que se aplica en las cuentas de luz depende de la cantidad de personas que formen parte del hogar beneficiado y se distribuye de la siguiente manera:
El plazo de postulación de la actual convocatoria se extiende hasta el 5 de diciembre.
Para postular al Subsidio Eléctrico, debes seguir los siguientes pasos:
Para acceder a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
Pertenecer al 40 % más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).
Tener la boleta de luz al día o un convenio de pago vigente.
Contar con número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.
En el caso de viviendas con personas electrodependientes inscritas, pueden postular sin importar el tramo del RSH.
Además, el Ministerio de Energía priorizará a los hogares con niños, personas con discapacidad o dependencia funcional, cuidadores, o adultos mayores.