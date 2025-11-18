 La fecha para acceder a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico: Revisa los montos que puedes obtener - Chilevisión
18/11/2025 15:31

La fecha para acceder a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico: Revisa los montos que puedes obtener

Publicado por CHV Noticias

El Subsidio Eléctrico es una ayuda económica que entrega el Estado cuyo objetivo es otorgar descuentos en las cuentas de luz a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH)

Recientemente, el Ministerio de Energía confirmó que la cuarta convocatoria para acceder a ese subsidio estará abierta entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre. 

Subsidio Eléctrico: Montos por integrantes del hogar 

El Subsidio Eléctrico considera valores de descuentos que varían dependiendo de la cantidad de integrantes que conformen el hogar: 

  • 1 integrante por hogar: $30.270
  • 2 a 3 integrantes por hogar: $39.348
  • 4 o más integrantes por hogar: $54.486

Subsidio Eléctrico: Requisitos y quiénes pueden postular a la cuarta convocatoria

Para postular a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al momento de la postulación.
  • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

*Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independientemente de su tramo socioeconómico.

¿Cómo postular al beneficio?

Para postular a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica. 
  • Accede a la Sucursal Virtual o llama al Call Center 101 de ChileAtiende. En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos.
  • También puedes dirigirte a una de las sucursales de ChileAtiendey realizar el trámite de forma presencial. 

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web donde podrás iniciar la postulación al Subsidio Eléctrico.

