La fecha para acceder a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico: Revisa los montos que puedes obtener - Chilevisión

El Subsidio Eléctrico es una ayuda económica que entrega el Estado cuyo objetivo es otorgar descuentos en las cuentas de luz a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
Recientemente, el Ministerio de Energía confirmó que la cuarta convocatoria para acceder a ese subsidio estará abierta entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.
El Subsidio Eléctrico considera valores de descuentos que varían dependiendo de la cantidad de integrantes que conformen el hogar:
Para postular a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
*Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independientemente de su tramo socioeconómico.
Para postular a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico debes seguir los siguientes pasos:
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web donde podrás iniciar la postulación al Subsidio Eléctrico.