“Me costó convencer a la...”: José Miguel Viñuela confirmó la llegada de un ”quinto hijo” a su familia - Chilevisión

Viñuela causó sorpresa en sus seguidores de redes sociales con la llegada de un nuevo integrante a su familia, situación que evidenció que tenía muy contentos a sus hijos.

José Miguel Viñuela sorprendió con el anuncio de que nuevo integrante llegará a la familia, noticia que dio a conocer a través de sus redes sociales asegurando que se trataría un quinto hijo.

Asi lo confirmó en una publicación de Instagram, donde reveló que este nuevo hijo se trataría de la adopción de una mascota, específicamente de un perro.

“Vamos a tener un quinto hijo…. Los hermanos y la tía Nené felices (no saben lo que me costó convencer a la Nené jajajá)", escribió Viñuela en la descripción del video donde evidencia que ya le compró comida y una casa al can.

“Soy un papá novato en esto, así que les pido que me ayuden con buenos consejos”, agregó.

Pero el especial momento no estuvo excento de debates, ya que sus hijos no les pareció el nombre “Río” para el perro, y expresaron sus deseos de que se llamara ”Colmillo”, petición que no fue aceptada por el animador de TV.

La noticia alegró a sus seguidores, quienes no dudaron en felicitar a Viñuela por la nueva mascota, la cual llegaría este domingo de acuerdo a lo relatado en el video.

“Felicitaciones, tener un perrito es una linda compañía para los niños”, “Es tan lindo e importante para los niños criarse con una mascota, desarrollan responsabilidad, preocupación por otro, amor del bueno y regaloneo a mil”, escribieron algunos cibernautas.

