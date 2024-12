“Me espantó”: Daniella Campos lamentó actuar de Cathy Barriga en criticado video - Chilevisión

La ex modelo analizó las imágenes en donde la ex alcaldesa da cuenta de su situación familiar y en especial el caso de su pequeño hijo, minutos previos a regresar a la cárcel.

Daniella Campos se refirió al comentado video que protagonizó Cathy Barriga en la previa de su reingreso a prisión preventiva.

Hace unos días la ex alcaldesa compartió un video a través de su cuenta de TikTok, y antes de concretar su regreso a la cárcel de San Miguel, donde expuso el caso de su hijo menor.

VER MÁS SOBRE CATHY BARRIGA

“Primero, tengo que decir que, en la vida, cometería un delito. Soy una persona correcta y me he tenido que aguantar tres años de investigación con distintas medidas”, explicó en las imágenes.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Barriga también señaló que “tocaron lo más sagrado para una mamá que es su hijo, el golpe más bajo pero más bajo aún cuando tiene una condición”, y dio cuenta de cómo “le puede afectar a un niño autista que sin ninguna preparación le saquen a su mamá, que es completamente inocente”.

La opinión por el video de Cathy Barriga

Daniella Campos estuvo invitada a Zona de estrellas, donde analizó el video que subió Cathy Barriga y dio su sincera opinión tras ver las imágenes.

“Es el video más triste que me ha tocado ver. Lo vi completo, es muy fuerte. Es un video que me da pena haber tenido que ver porque soy mamá y las tripas se me revuelven”, aseguró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En ese sentido, apuntó al rol de la ex alcaldesa, exponiendo que “no sé por qué Cathy en esa desesperación como mamá, no puso primero a su hijo, al menor de edad, antes que su propia desesperación. Esto habla de la desesperación de ella, no la de su hijo”.

“Yo no logro llegar a la mamá, perdón que lo diga, llego a (ver a) la figura que se está intentando defender públicamente, llego a la persona que se tiene que ir a prisión preventiva porque está siendo investigada, pero no logro llegar a la mamá. Me dolió, me espantó”, sostuvo.

La ex modelo incluso fue un paso más allá y reconoció que “estoy espantada, horrorizada. Por más que sea la desesperación que uno tenga en la vida, uno siempre por naturaleza (...) tiende a proteger primero a su hijo”.