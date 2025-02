Daniella Campos arremetió contra Pamela Díaz tras tenso cruce en vivo: “Es muy mal educada” - Chilevisión

Daniella Campos arremetió contra Pamela Díaz tras protagonizar un tenso momento en vivo, luego que fuera invitada a un programa a hablar del conflicto con su hermana gemela Denisse Campos.

El intercambio se dio días después que Pamela, en el mismo espacio conducido por ella, criticara los dichos de Daniella tras el día de furia de Denisse. "Si no te juntas hace 20 años con tu hermana... ¡cállate!", apuntó La Fiera en ese momento.

Una semana después, Campos estuvo invitada al mismo espacio, donde tuvo un tenso cruce con Díaz producto de lo mismo. Incluso, sacó a flote un desconocido antecedente familiar de la animadora.

"¡Por qué tú no has reconocido a tu hermano en 20 años, Pamela!", encaró la ex modelo en medio de un acalorado debate.

En diálogo con Que te lo digo, Daniella Campos comentó lo ocurrido en el set con Pamela Díaz, a quien la calificó de "muy mal educada".

"En el momento me molestó, me ofusqué, porque cómo opinas de la familia de otro cuando tienes la cag... en tu familia y fue lo que yo le dije a la Pamela", partió diciendo Campos.

"Le traté de explicar que yo trabajo en esto, que es lógico que me van a preguntar y se lo dije ayer, si puedo hablar hoy día de ti, es porque cuando me toca a mí tengo los ovarios de sentarme y poder contestar", explicó.

La periodista cuestionó a La Fiera por su actitud desde que ingresó al estudio: "De partida para qué me invitan, si la conductora del programa no me quiere ni mirar, no me saludó, me tiró indirectas, trató de decir cosas igual que la vez anterior que fui de invitada".

"Yo no he ido a meterme a su casa, no me metí por la ventana ni por la puerta de atrás, a mí me invitaron", puntualizó.

Al finalizar, sostuvo: "Creo que (Pamela) como dueña de casa es muy mal educada. Para la otra voy a pensar si voy o no voy".