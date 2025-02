Denisse Campos explicó motivos del radical quiebre con su hermana Daniella: “Me hizo algo muy malo” - Chilevisión

En entrevista exclusiva con Primer Plano, Denisse Campos arremetió contra su hermana gemela tras comentar su polémico día de furia en Viña del Mar. "No le creo nada", apuntó la ex modelo.

En entrevista con Primer Plano, Denisse Campos arremetió contra su hermana gemela, Daniella Campos, tras comentar sobre su polémico día de furia en un local de Viña del Mar.

El pasado martes 11 de febrero, Denisse protagonizó un violento episodio con los trabajadores de un restobar, quienes la acusaron de agredirlos física y verbalmente

La ex modelo enfrentó un control de detención, donde se determinó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y al local donde ocurrieron los hechos.

Luego de esto, Daniella, estalló en llanto al referirse a la situación de su hermana, asegurando que tiene una relación con ella hace más de 20 años. "Verla en esas condiciones y en esa... No reconozco ni siquiera su voz", sostuvo en el programa Zona de Estrellas.

Denisse Campos y el origen de su enemistad con Daniella

"No le creo nada, la Daniella es capaz de hacer cualquier tipo de show por cualquier cosa", apuntó Denisse en el estelar de Chilevisión

"¿No crees su llanto, sus lágrimas?", le preguntaron, a lo que ella sinceró que "jamás, ella no tiene ningún tipo de conexión conmigo y que no vuelva a referirse a mi familia porque tampoco la ve".

Asimismo, fue consultada sobre los verdaderos motivos del quiebre con su hermana. "Es algo que ella me hizo a mí. Si pudiera contárselo a todo el mundo se lo contaría, me lo han preguntado varias veces", señaló.

En ese sentido, Denisse sostuvo que "no se puede repetir en televisión las cosas que ella me ha hecho, es una persona demasiada pérfida para mí. No quiere decir una grosería ni un epíteto respecto a ella".

Al ser preguntarle si trata de un posible delito, la entrevistada aseguró que "sí, puede ser algo así. Ella me hizo algo muy malo".

"(Daniella) no tiene otro tema, siempre está hablando de mí, constantemente. Desde chica siempre ha tenido la misma envidia", sentenció.

