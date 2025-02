“Me escupió en la cara”: Trabajadores acusaron amenazas de muerte por parte de Denisse Campos - Chilevisión

Alejandra y Ronald contaron todos los detalles sobre el día de furia de Denisse Campos en Plan Perfecto y acusaron insultos homofóbicos, así como también amenazas de muerte.

Este miércoles, los trabajadores del Bar Moi en Viña del Mar, Ronald y Alejandra, entregaron su testimonio tras el altercado con Denisse Campos que terminó con ella siendo formalizada por agresiones y daños.

La joven aseguró que la ex modelo la amenazó de muerte en dos ocasiones, así como también acusaron insultos homofóbicos.

"Me escupió en la cara"

"Primero me dijo que si sabia lo que era bueno para mi, no iba a volver a trabajar, y después frente a Carabineros me dijo, como ocultandose en la niña: 'Te voy a matar, te voy a matar', me lo dijo dos veces", señaló Alejandra en Plan Perfecto.

En esa misma línea, explicó que el conflicto estalló luego de que Denisse y su amiga subieron los pies en la mesa, sacando fotografías a sus zapatillas y tras solicitarles que no lo hicieran, Campos se habría molestado.

Por su parte, Ronald relató que "nos empezamos a alejar hacia allá y ella me tiró una Redbull y me pegó un combo", momento en que una de sus compañeras reconoce a Denisse Campos y advierte que es una figura pública.

Al ser consultados sobre cómo la situación se salió de control, los trabajadores explicaron: "Estuvieron discutiendo harto rato porque le estaba pidiendo la cuenta y ella no quería pagarla, lo insultó con muchas cosas homofóbicas (...) con insultos, cosas sexuales, etc".

"La amiga pagó la cuenta y cuando se para también se ve en el video, se acerca aquí, de hecho acorraló a quien estaba grabando el video, le lamió la cara, le empezó a pegar con el dedo en la frente y yo le dije: 'No lo toque'", señaló Alejandra.

Finalmente, la trabajadora concluyó: "Y ahi me gritó como insultos, que no lo toque yo, algo así y me escupió en la cara".

