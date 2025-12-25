Feriado bancario 2025: Conoce por qué este día no habrá atención en bancos - Chilevisión

Cuando se acerca el cierre del año, una de las consultas más frecuentes entre los clientes del sistema financiero es si habrá o no atención bancaria durante el último día de diciembre.

Para este 2025, la situación ya está definida: El miércoles 31 de diciembre los bancos no abrirán sus sucursales al público, debido al feriado bancario establecido por ley.

A diferencia de los feriados legales que rigen para la mayoría de los trabajadores del país, el feriado bancario es una jornada especial que solo aplica a las instituciones financieras y a sus funcionarios.

Así lo establece el artículo 39 de la Ley General de Bancos, normativa que contempla este día como una instancia de descanso exclusivo para quienes trabajan en el rubro.

La legislación señala que este feriado se fija todos los años el 31 de diciembre, independientemente del día de la semana en que caiga. En caso de coincidir con un fin de semana o jornada no hábil, el cierre de sucursales se mantiene, ya que estas igualmente no atenderían por calendario.

Último día para trámites presenciales

Quienes tengan pendientes pagos, consultas o gestiones presenciales deberán considerar que el último día hábil para realizar trámites bancarios será el martes 30 de diciembre, jornada en la que las oficinas funcionarán con normalidad.

La normativa también es clara en precisar que este feriado no constituye un festivo nacional. De hecho, la Ley General de Bancos indica que “en ningún caso deberán considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales”, salvo en materias específicas como el pago y protesto de documentos financieros.

En la práctica, esto implica que el comercio y otros servicios operarán con normalidad el 31 de diciembre, incluyendo supermercados, tiendas, malls y actividades no relacionadas con la banca.

Por último, quienes necesiten realizar operaciones ese día podrán hacerlo a través de canales digitales, ya que la banca en línea y las aplicaciones móviles continuarán funcionando sin restricciones.