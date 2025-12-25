 Feriado bancario 2025: Conoce por qué este día no habrá atención en bancos - Chilevisión
25/12/2025 09:28

Feriado bancario 2025: Conoce por qué este día no habrá atención en bancos

La jornada corresponde a un feriado exclusivo para la banca, por lo que las sucursales permanecerán cerradas y el último día hábil para trámites presenciales será el martes 30, mientras que los canales digitales seguirán operativos.

Publicado por Gabriela Valdés
