“No me miró más”: Daniella Campos reveló su versión del quiebre definitivo con Pamela Diaz - Chilevisión

La gemela Campos reveló el origen de su histórica enemistad con La Fiera. Un incómodo momento en televisión habría marcado el inicio del conflicto.

La relación entre Daniella Campos y Pamela Díaz nunca ha sido cercana, pero pocos se sabía de la verdadera razón de su distanciamiento.

Toda la controversia retomó importancia tras la polémica que se vivió el pasado lunes, donde ambas protagonizaron un tenso cruce de palabras en un programa de televisión.

La ex Miss Chile fue invitada para hablar sobre el altercado de su hermana, Denisse Campos, en un restobar de Viña del Mar.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Díaz le aconsejó no ventilar ciertos temas familiares en público.

Molesta por la intervención, Campos en una entrevista posterior, calificó a Díaz de maleducada” por su trato en pantalla.

Tras el incómodo momento la gemela salió a explicar la razón de su enemistad con la conductora, la cual para se remonta a décadas atrás.

La raíz del conflicto: Miss Chile 1999

Este miércoles, en el programa Zona de Estrellas, Daniella Campos fue más allá y reveló el supuesto origen de su enemistad con Pamela Díaz.

Todo se remontaría a 1999, cuando la ex pareja de Manuel Neira participó en el concurso Miss Chile.

“Ella sigue pensando que por culpa mía no salió Miss Chile”, lanzó Campos, sorprendiendo a sus compañeros del panel.

Según explicó, en aquel año ella fue presidenta del jurado del certamen, donde Díaz creía tener asegurada la corona.

“Esto parte porque yo fui presidenta del jurado en el año que Pamela Díaz se presentó, junto a 8 jurados más”, contó

Sin embargo, el resultado no fue el esperado para Pamela: “Ella desde ese día, no me miró más, me trató pésimo”.

El verdadero motivo por el que Pamela no ganó

Campos detalló que, según lo que supo tiempo después por Kike Morandé, Pamela Díaz en realidad había ganado por votación del jurado, pero fue descalificada por un detalle en las bases del concurso.

“No puede salir Miss Chile… Es que no tiene la edad, no tiene 18 años”, recordó la panelista en el programa.