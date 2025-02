Lo que no se vio en Primer Plano: El momento en que Denisse Campos se fue de entrevista en vivo - Chilevisión

Las cámaras de Plan Perfecto captaron el tras bambalinas de la polémica y frustrada entrevista que la ex modelo concedió al programa de farándula de Chilevisión.

A pocos metros del lugar de la polémica entrevista con Primer Plano y una vez que salió del baño, Denisse Campos comunicó su decisión de no volver y abandonar la conversación con el panel.

Momentos antes, Julio César Rodríguez le preguntó por los dichos de los trabjaadores del local que fueron afectados por sus agresiones, sin embargo, ella ya no estaba.

¿Pero qué fue lo que provocó su enojo y que dejara inesperadamente la entrevista de Primer Plano? ¿Habrán sido las palabras de su hermana Daniella? ¿O quizás, la ausencia de unas imágenes que ella consideraba necesario exponerlas?

El equipo de Plan Perfecto estaba presente en el lugar y, ante la negativa de Campos de continuar en el programa de farándula de Chilevisión, quiso preguntarle porque no quiso quedarse y porqué abandonó el lugar.

"No entiendo por qué Denisse se fue. Me dijeron por muela que volviéramos con Denisse y, cuando yo la presento, me dicen 'se fue Denisse'. Pero ya está. Había pedido permiso para ir al baño. La presenté porque iba a volver pero bueno, no volvió y es lamentable", recordó Julio César.

Conty Ganem, periodista de Primer Plano, señaló que Denisse "se sintió atrapada" y que "desde un primer momento estaba muy a la defensiva". Además, lamentó que no ocupara la vitrina para dar a conocer su versión.

"En el estudio se le dio la posibilidad que fuera paso a paso, pero aún así se notaba con mucha ira y muy enojada, encuentro lamentable que se haya retirado porque era la oportunidad para que contara su versión que no se había escuchado", reflexionó.

Mira el registro a continuación: