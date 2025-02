Daniela Aránguiz reprochó a Daniella Campos por sus dichos sobre Denisse: “Uno como hermana...” - Chilevisión

La panelista del programa Sígueme lamentó la reacción de la gemela de Denisse Campos tras el altercado que protagonizó en Viña del Mar.

Daniela Aránguiz criticó fuertemente la entrevista de Daniella Campos sobre la situación vivida por su hermana, Denisse Campos, durante esta semana.

Denisse progatonizó un fuerte altercado en un bar de Viña del Mar, donde agredió a garzones y terminó siendo detenida por Carabineros.

Frente a esta situación, la gemela de Denisse, se refirió a los hechos en una entrevista con el programa Zona de Estrellas, donde aseguró quedar en shock tras ver los registros.

"Quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años y verla en esas condiciones... no reconozco ni siquiera su voz. No reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte", comentó.

La fuerte crítica de Daniela Aránguiz por entrevista de Daniella Campos

La panelista del programa Sígueme no se guardó nada y arremetió contra los dichos de Daniella Campos por lo ocurrido con su hermana.

"Yo creo que uno como hermana se preocupa y reacciona en silencio, no en un programa de televisión, sobre todo cuando es tu hermana y familia", comentó Daniella Aránguiz.

"Tú reaccionas y tratas de ayudar a una persona que tú estás diciendo, es drogadicta. Tú la ayudas, pero en silencio y no dices 'ay, me da tanta pena’. Yo ahí no estoy de acuerdo", agregó, Aránguiz.

Por último, la modelo salió en defensa de la protagonista de los hechos, señalando que "la persona violenta es la amiga".