“Hay personas que...”: Daniela Aránguiz aclaró rumores de reconciliación con Luis Mateucci - Chilevisión

Daniela Aránguiz arremetió con todo en medio de sus vacaciones en Pucón y desmintió tajantemente tener un acercamiento romántico con Luis Mateucci.

La panelista negó toda posibilidad de reconciliación tras estar vacacionando en el mismo lugar que el influencer argentino y aclaró que se encuentra de viaje en compañía de sus amigas Karina Valenzuela y Alexandra Méndez.

"Estoy cansada de que me involucren con gente que no quiero"

A través de su cuenta de Instagram, el portal Infama compartió una pregunta de un seguidor, quien señaló: "Luis y Daniela en el mismo lugar (Pucón) ¿Coincidencia?".

Al respecto, Daniela respondió en su propio perfil: "¡FALSO! Jamás estaría con esa persona, ni en este, ni en ningún lugar. Me carga que no pregunten y que obviamente se aprovechen y se cuelguen de mi nombre".

Acto seguido, Aránguiz publicó una serie de videos vacacionando con sus amigos y agregó: "Estoy con mis amigos y quiero decir que son muy mala leche la gente de Infama que inventa cosas, o quizás quién hizo que inventaran".

Respecto de ese mismo punto, Daniela lanzó un ácido comentario: "Porque yo pienso que hay personas que sí les interesa que aparezcan comentarios que me involucran con ellos, así que les cuento que no estoy y que totalmente es falso".

"Estoy cansada ya de que me involucren con gente que no quiero y que no pueda disfrutar un fin de semana o pasarlo bien con mis amigos. No crean todo lo que ven", cerró Aránguiz, mientras que Mateucci no se ha pronunciado al respecto.

Revisa la publicación de Instagram: