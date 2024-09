“¿Yo la llamé?”: El revelador pantallazo de Luis Mateucci que niega dichos de Daniela Aránguiz - Chilevisión

El chico reality desmintió las recientes declaraciones de su ex pareja, quien aseguró que él la había contactado por teléfono cuando estuvo en Argentina.

Luis Mateucci salió a desmentir los recientes dichos de su ex pareja Daniela Aránguiz, quien aseguró que recibió un supuesto llamado telefónico del chico reality.

Según contó Aránguiz, esta situación habría ocurrido el pasado fin de semana cuando estaba en Buenos Aires, Argentina, donde se reunió con Alexandra "Chama" Méndez.

“Estaba en Buenos Aires y me entra una llamada super tarde, como a las tres de la mañana, contesto y me dicen: 'Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname'”, le habría dicho Mateucci.

Mateucci desmiente a Daniela Aránguiz por supuesto llamado

A través de sus historias de Instagram, Luis Mateucci compartió una captura de pantalla de WhatsApp.

La imagen muestra que un contacto del modelo -aparentemente el de Aránguiz- fue desbloqueado el pasado 1 de septiembre. Luego, el viernes 6 recibió una llamada a las 9 de la mañana.

"¿Yo la llamé? Pero lo demás si es todo verdad", escribió Luis sobre el pantallazo, descartando que fue él quien contactó a Daniela por teléfono.