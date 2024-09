“No me puedo olvidar de ti”: Daniela Aránguiz asegura que recibió declaración de amor de Luis Mateucci - Chilevisión

La panelista de TV contó detalles de una conversación que tuvo con su ex pareja mientras estaba visitando a Chama en Argentina y reveló que incluso lograron saldar la deuda que él mantenía con ella por un viaje a Brasil.

Al parecer Daniela Aránguiz arregló sus diferencias con Luis Mateucci, esto luego de que el fin de semana pasado fuera sorprendida con una llamada de perdón.

Eso dio a entender la panelista de Sígueme en el programa, donde relató que durante su viaje a Buenos Aires, recibió un mensaje de su ex pareja.

“Me pasaron un montón de cosas este fin de semana”, contó, considerando también que en el viaje de regreso a Chile se vino en el mismo avión que Maite Orsini y Jorge Valdivia.

La llamada de reconciliación a Daniela Aránguiz

Según indicó la ex Mekano, mientras estaba de visita en el país vecino acompañando a Chama tras su salida de Gran Hermano, conversó con el chico reality, quien le habría declarado nuevamente su amor.

“Estaba en Buenos Aires y me entra una llamada super tarde, como a las tres de la mañana, contesto y me dicen: 'Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname'”, reveló.

Pero las cosas no quedaron solo ahí, ya que también consignó que con Luis Mateucci logró solucionar la deuda que él mantenía con ella por una vaciones que compartieron juntos en Río de Janeiro.

“Estuvimos hablando, me pidió perdón. Buena onda”, aclaró.