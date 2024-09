Daniela Aránguiz hizo mea culpa en matrimonio con Jorge Valdivia: “Fui una esposa bien...” - Chilevisión

La panelista de farándula ahondó en la larga relación que mantuvo con el ex futbolista y actual pareja de la diputada Maite Orsini. "Uno tiene que hacer un mea culpa", comentó.

La panelista de farándula ahondó en la larga relación que mantuvo con el ex futbolista y actual pareja de la diputada Maite Orsini y calificó ese tiempo como una "experiencia bonita".

Daniela Aránguiz hizo mea culpa

Aránguiz conversó con Pedro Carcuro para su programa online Pedro Pé, espacio en el que recordó su pasado y los inicios de su relación que duró 17 años.

"No cambiaría nada. Si tuviera que vivir lo bueno y lo malo, lo volvería a vivir. Creo que fue una experiencia bonita de vida, la que me quedó", aseguró Aránguiz.

Pero eso no fue todo, porque la ex Mekano indicó que sí siente que fue parte del éxito que tuvo Jorge Valdivia en el fútbol: "Hay muchas cosas de las esposas de los jugadores que no se ven, pero ahí va un porcentaje importante del éxito del deportista".

"Hay alguien que tiene que poner la mano dura para que las cosas funcionen", sostuvo.

Las razones de la separación

Aránguiz también recordó que en los mejores años de su carrera, le quitaba las cosas a Jorge "para que saliera sin nada".

"Fui una esposa bien jodida... por eso quizás me cagaron (sic). Era la mamá de Jorge", dijo entre risas.

"Sí, yo creo que ese fue uno de los errores que cometí y llegamos a la separación, yo creo que por eso. Todo lleva a otra cosa, uno tiene que hacer un mea culpa", reconoció.