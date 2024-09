“Mi vida es un reality”: Daniela Aránguiz confiesa épico encuentro con Jorge Valdivia y Maite Orsini - Chilevisión

La panelista viajó hasta Argentina para hacerle compañía a su amiga Alexandra Méndez, sin embargo, no se esperó estar tan cerca de su ex esposo.

Un inesperado encuentro vivió Daniela Aránguiz tras volver de su reciente viaje a Argentina. Tal es la suerte de la panelista, que voló en el mismo avión que Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Sin embargo, la chica reality se tomó la situación con humor y hasta le lanzó una broma al Mago, que generó las risas de los pasajeros que también venían de regreso a Chile, según contó.

Casi pareció ser una broma

Daniela viajó por el fin de semana al país trasandino para acompañar a su amiga Chama, quien venía recién saliendo de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, al volver a nuestro país, una pasajera le comentó que un antiguo amor suyo estaba a bordo. "Mi vida es un reality", partió contando entre risas en el programa de TV+.

Pese a que Aránguiz pensó que podía ser Luis Mateucci, inesperadamente le corrigieron que se trataba de su ex esposo, quien se sentó a solo dos asientos de distancia con Maite Orsini.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Me siento en el avión, se sienta una señora al lado mío y me dice: 'No viste a tu ex. El Mago estaba ahí en el duty free mientras estabas comprando', y yo te juro por Dios que no me di cuenta", comentó.

Si bien la panelista se esperanzó de que Valdivia no subiría, no tuvo la suerte a su favor: "Fue un vuelo bien largo, tenso, porque al otro lo iban retando, iba con el gorro, tapado, estaba mal, mal".

"Él me miró y lo único que te voy a decir es que puso la bolsa del Duty Free arriba de mi equipaje", recordó Daniela, agregando que el jefe de cabina le ofreció "una copita de espumante".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Yo no sé si me querían hacer dormir o querían darme un copete para que yo hiciera show. Y yo lo miro y le digo: '¿Y no tienes un whiskicito?'. Y todo el mundo se rio", continuó contando.

Sin embargo, la incómoda situación fue cerrada con una broma por parte de Daniela. "Se van bajando y estaba todo el avión parado, entonces yo voy y le grito: '¡Chao, gordo! ¡Nos vemos en la casa!'. Lo hice para que la gente se riera", confesó.