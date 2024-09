"Casi un año y muy enamorados": Confirman romance entre Mario Velasco y ex jugadora de Gran Hermano Chile

Fue el animador de Zona Latina quien volvió a aumentar los rumores de romance, los cuales surgieron el año pasado cuando ambos se fueron de vacaciones a México, tras publicar una foto en redes sociales junto a la modelo.

Mario Velasco y Estefanía Galeota, ex particpante de Gran Hermano y también ex Miss Chile Internacional, están en una relación hace más de un año.

Fue el animador de Zona Latina quien volvió a aumentar los rumores de romance, los cuales surgieron el año pasado cuando ambos se fueron de vacaciones a México, tras publicar una foto en redes sociales junto a la modelo.

VER MÁS SOBRE SHOW

Luego de esto, fue la ex chica reality quien dio detalles de la relación que mantiene con el ex Yingo, donde señaló que están muy enamorados y pololeando. "Ya llevamos casi un año de romance", partió señalando en conversación con TiempoX.

Se conocían desde hace ocho años y los unía una amistad

Estefanía Galeota también reveló que trabajaron juntos hace ocho años en el programa 'No eres tú, soy yo' de Zona Latina. "Ahí nunca pasó nada en ese momento. Nos reencontramos mucho después trabajando y ahí fue donde fluyó la relación que primero partió coma una amistad".

Durante esa amitad, la ex Gran Hermano señaló que los detalles de Velasco la terminaron enamorando. "Él se preocupa, era tierno y atento, teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y algún amigo le contaba, él me decía que 'un pajarito me contó que estabas triste. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso", agregó.

Por último, Galeota contó que el animador ya conoce a su familia y que ella a la de él, incluso, se lleva bastante bien con su hija, quien vive en el extranjero con su madre, Carolina Mestrovic.