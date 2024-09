“Estuve llorando un montón”: Chama se desahogó tras sus primeros días fuera de Gran Hermano Chile - Chilevisión

Daniela Aránguiz viajó hasta Argentina para hacerle compañía a Alexandra Méndez luego de salir del reality de Gran Hermano.

Alexandra Méndez lleva unos días fuera de Gran Hermano Chile, sin embargo, la ex jugadora no lo ha pasado bien desde su renuncia. Ante esto, su amiga Daniela Aránguiz viajó al país trasandino para subirle el ánimo a la venezolana.

Con esta visita, Chama aprovechó de desahogarse en las redes sociales de su amiga, confesando qué ha hecho desde que salió de la casa más famosa del mundo.

Chama confiesa cómo han sido sus primeros días fuera de GH

"Vine a ver a la Alexandrita porque estaba muy mal después de todo lo que le pasó dentro del reality, las humillaciones que sufrió. Además, su familia está súper lejos, en Venezuela, y sabemos que es muy difícil salir del país", partió contando Aránguiz en su cuenta de Instagram.

En este sentido, agregó: "Vine a ver a mi amiga, a apoyarla, a darle mi amor y apapachamiento, porque nadie se merece que la traten así, como Angélica trató a la Ale".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Usando las historias de Instagram de Daniela, la Chama confesó por qué no ha estado muy activa con su público fiel. "Estuve mal adentro y también cuando salí. Por eso no me conecté con ninguno de mis seguidores, o sea, no podía porque no tenía ánimo, estuve llorando un montón", indicó.

"Ver el cariño y apoyo de tanta gente. O sea, yo pensaba adentro que estaba quedando fatal, porque creía que me estaban juzgando de la misma manera y metiendo en el mismo saco que Angélica, pero la gente se dio cuenta y eso me deja tranquila", aseguró Alexandra.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sobre la misma, abrió su corazón diciendo: "Tenía demasiada tristeza porque no quería discutir con ella ni llegar a las vulgaridades igual que ella, pero ya era demasiado. Fue fuerte y hasta este momento sigo lidiando con eso internamente".

Finalmente, la ex participante de Gran Hermano Chile comentó que extraña a sus compañeros, pese a las peleas. "Las cosas no son como se vieron, quiero volver a la casa y verlos de nuevo".