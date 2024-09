“Como siempre…”: Chama regresa a sus redes sociales con tajante mensaje para Angélica tras salida de GH - Chilevisión

Este mensaje llegó luego de que Angélica le pidiera al público que vote por ella en esta próxima noche de eliminación en Gran Hermano Chile.

A inicios de esta semana, Alexandra "La Chama" Méndez tomó la decisión de renunciar a Gran Hermano Chile y ahora, que ha vuelto a tener en su poder su celular, utilizó sus redes sociales para enviar un duro mensaje a Angélica Sepúlveda.

Recordemos que la ex participante de la casa más famosa del mundo tuvo violentas peleas con la oriunda de Yungay, las cuales terminaron colapsando a la venezolana y, posteriormente, tomó la decisión de salir del reality show.

¿Qué dijo Chama sobre su ex compañera Angélica?

A través de su cuenta en Instagram, Alexandra publicó una fotografía de Sepúlveda, específicamente una postal de sus inicios en los programas de televisión.

"Como siempre jugando sucio", partió escribiendo la Chama en su historia de IG. "Poniendo el parche antes porque el público posiblemente NO LA SALVARÁ", agregó la venezolana.

Recordemos que previo a la prueba de salvación, Angélica declaró que no participaría de ella, pasando directo a la placa final de Gran Hermano, debido a una dolencia.

"Tengo una lesión en la rodilla (...) y como yo escucho mi interior, esa niña que uno tiene, he decidido no hacer la prueba y paso directo a placa, y aprovecho de inmediato pedirle a la gente que no me salve, que no voten por otras personas, que me voten directo", indicó Angélica Sepúlveda, ganándose una respuesta de Chama desde fuera del programa.

Revisa AQUÍ la historia de Chama en Instagram: