“Asumo todo, soy polvorita”: Angélica Sepúlveda hizo fuerte autocrítica tras renuncia de Chama a Gran Hermano - Chilevisión

Luego de la impactante decisión de la ahora ex jugadora del reality, la "Fierecilla de Yungay" conversó con Pedro Astorga y hablaron largo y distendido sobre lo ocurrido esta jornada.

A raíz de la sanción impuesta por Gran Hermano tras un fuerte altercado del que formó parte, Chama decidió este martes abandonar la casa más famosa del mundo, causando la sorpresa de todos sus compañeros.

Angélica Sepúlveda, su gran archirrival en el encierro, reaccionó al anuncio y, en conversación con Pedro Astorga, afirmó que no siente que haya influido en la postura de la ahora ex jugadora.

"¿Yo soy la culpable de esto? No me parece", comenzó diciendo. "No tengo ninguna intención de generar más conflicto con esto porque el comunicado ya está. Para mí esto ya pasó. Mi cabeza hoy ni siquiera estaba en la competencia porque yo tengo una lesión", añadió.

Angélica Sepúlveda: "Asumo todo, soy polvorita"

La "Fierecilla de Yungay" también hizo una reflexión en torno a su carácter al decir que "yo asumo todo, yo soy polvorita, acá te juro que me agota tener que... somos absolutamente diferentes, pero no voy a estar cambiando mi postura y personalidad".

"Solo te digo que no me parece que ellos no reconozcan lo que ocurrió esa noche", advirtió a Astorga. "La reacción que a mí me produjo físicamente lo que hizo Alexandra fue algo grave, tuvieron que llamar médicos. Considero que no tenemos porqué estar pasando eso".

Finalmente, expresó: "Aquí cada uno tiene que hacerse responsable por lo que hace. (...) A mí no me gusta que me condicionen, que me marquen un libreto de lo que tengo que hacer, en ningún caso. Sí sé reconocer cuando cometo errores, ofrezco las disculpas".