“Me retiro”: La verdadera razón de por qué Chama abandonó la casa de Gran Hermano - Chilevisión

La abrupta salida de Alexandra "Chama" Méndez dejó a todos los jugadores de Gran Hermano Chile en shock, siendo sus más cercanos quienes se vieron más afectados, como Manuel Napoli y Michelle Carvalho.

La venezolana dejó el programa por una sola razón: La grave sanción que recibió, junto a Manuel y Angélica Sepúlveda, por Gran Hermano.

Por qué se fue Chama de GH

Todo ocurrió por la grave sanción de Gran Hermano a la venezolana y a sus dos compañeros tras una pelea que los involucró a los tres, cuando Angélica aseguró que Chama le tiró perfume en un ojo y la golpeó con la puerta.

Así, Chama, Manuel y Angélica fueron enviados directamente a la placa de eliminación, algo que no le gustó a la ahora ex participante, quien le fue a reclamar a Gran Hermano para anular su sanción.

Sin embargo, la voz de la casa decidió no quitar el castigo, por lo que la venezola tomó sus cosas y abandonó el reality sin despedirse de nadie.

"Me duele que a mí me pongan una sanción por algo que no es así. Sé cuando tengo la razón y sé cuando no la tengo y aquí, en este momento, yo no tengo ninguna culpa de nada. Yo me retiro de esta competencia", expresó la ex jugadora.

Chama se suma a sus otros tres compañeros que también han decidido abandonar la casa voluntariamente: Íñigo López, Iván Cabrera y Sebastián Ramírez.