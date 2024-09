¿Su mejor amigo? El sensible consejo de Yuhui a un destrozado Manuel por renuncia de Chama - Chilevisión

Yuhui Lee intentó consolar a Manuel Napoli lluego de la renuncia de Alexandra "Chama" Méndez a Gran Hermano Chile, un hecho que dejó al italiano completamente destrozado.

Ambos jugadores compartieron una extensa y emotiva conversación en la cocina, donde Yuhui instó a Manuel a seguir luchando por permanecer en el reality y salir adelante.

Yuhui consoló a Manuel por salida de Chama

Lee intentó aconsejar a Napoli al decirle que "ahora tienes que compartir más con nosotros", dándole a entender que tiene a sus compañeros para apoyarse en este difícil momento para él.

"Obvio, solo no puedo estar, o sino me hundo, me muero por dentro", respondió el europeo entre lágrima. "Es difícil, pero lo voy a hacer porque o sino estoy mal y no quiero", continuó.

"Ella por orgullo no aceptó la sanción", reconoció Manuel con respecto del por qué Chama decidió abandonar la competencia.

"Yo sé que ella está bien y si me quiere de verdad, ahí estará, afuera", insistió Napoli.

Por su parte, Yuhui lo volvió a alentar al decirle "sigue luchando hasta el final".

"Tú ahora solo piensa en ti... es un lindo recuerdo, guárdalo (...) de verdad la gente te quiere mucho", fue parte de lo que le dijo Yuhui a su amigo.