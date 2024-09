“Optó por irse de esta manera”: Decisión de Chama tras renuncia descolocó a jugadores de Gran Hermano - Chilevisión

Tras manifestar su decisión de abandonar el programa en el confesionario, Gran Hermano dio la posibilidad a la jugadora de despedirse de sus compañeros, a lo que ella no habría accedido.

"Atención, por favor, reúnanse en el living". Con esas palabras, Gran Hermano citó a los jugadores de la casa para comunicar una lamentable e inesperada partida de la casa: "He estado hablando con Chama en el confesionario y me volvió a manifestar su decisión de irse".

Aunque la deserción de la venezolana se dio a conocer esta tarde, recién fue la noche de este martes cuando se mostró el momento en que los compañeros se enteraron de la noticia.

Según lo visto en pantalla, la jugadora habría puesto como condición que retiraran la sanción que pesaba sobre ella para continuar en el programa, a lo que el anfitrión de la casa se negó.

"Me duele increíblemente que me pongan una sanción del cual no es así", manifestó en respuesta, visiblemente molesta. "Sé cuando tengo la razón y sé cuando no la tengo", agregó.

Fue en eso cuando comunicó su irremontable decisión de dejar el reality: "Aquí, en este momento, yo no tengo ninguna culpa de nada. Yo me retiro de esta competencia", exclamó en el confesionario.

Chama optó por no despedirse de sus compañeros

En consecuencia, Gran Hermano explicó lo ocurrido al resto de la casa y aseguró que, aunque ofreció a Chama la posibilidad de despedirse de sus compañeros, ella optó por irse en aquel instante.

"Chama acaba de abandonar la casa, lamento mucho su partida. Ella ha optado por irse de esta manera, sin despedirse de nadie. A pesar de mi insistencia, lamentablemente ha dejado de ser parte de esta competencia", dijo la voz del inmueble a sus huéspedes.

