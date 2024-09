“Ha sido mi culpa”: Así fue la desconsolada reacción de Manuel a renuncia de Chama a Gran Hermano - Chilevisión

Una vez se enteró de la inesperada noticia, el jugador italiano comenzó a llorar y fue consolado por su compañero Patricio Esteffan. "Si la hubiera escuchado no habría pasado esto", fue parte de lo que dijo.

Tras la sorpresiva e inesperada renuncia de Chama a Gran Hermano, Manuel Napoli reaccionó y, en compañía de Patricio Esteffan, se mostró totalmente descompuesto por la noticia.

Mientras estaba en la cocina comiendo un trozo de torta, comenzó diciendo a su compañero: "No me puedo ir, para tirar todo por la basura, porque sino pierdo todo, pero lo haría".

En respuesta, Esteffan lo consoló e intentó subir el ánimo entregando palabras de apoyo. "Usted aquí vino a cumplir un sueño. Hay que esperar y respirar", expresó.

"Yo quiero mostrarle (a Chama) que no me afecta, tengo que demostrar que no caigo en la trampa (de Angélica). Si la hubiera escuchado no habría pasado esto", contestó el italiano.

El jugador que intentaba a toda costa ayudarlo nuevamente intervino y dijo: "Ve qué pasa primero, hay que estar más calmado y tranquilo. Más fuerte. Si estás interesado en ella realmente, eso será afuera, no es acá, afuera va a continuar".

"No me perdono porque ha sido mi culpa lo del viernes. Ha sido mi culpa porque se metió a defenderme y yo la cagué porque no la escuché", concluyó Napoli, visiblemente afectado por lo ocurrido.