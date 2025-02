Cony Capelli vs. Daniela Aránguiz: Así fue el tenso momento EN VIVO en Plan Perfecto - Chilevisión

La panelista de Plan Perfecto, Constanza Capelli, decidió responder en vivo y directo a la indirecta de Daniela Aránguiz durante un contacto telefónico.

Constanza Capelli y Daniela Aránguiz protagonizaron un tenso momento en vivo durante la reciente emisión de Plan Perfecto, el programa de las tardes de Chilevisión.

Todo ocurrió en medio de un contacto telefónico con Aránguiz, donde explicó su crítica contra Pablo Herrera, luego que lanzara un inapropiado "chiste" sobre Maite Orsini durante un show.

Además, la ex Mekano aclaró que, pese a sus acarameladas fotos en redes sociales, no ha retomado su relación sentimental con Jorge Valdivia, quien está cumpliendo el arresto domiciliario nocturno en su casa.

El tenso momento de Cony Capelli y Daniela Aránguiz

Fue en ese contexto que Aránguiz señaló que "una tomada de mano (con Jorge) no significa que volví o no. Es un afecto, es cariño, vivimos juntos (...) No sé qué dirá el tiempo más adelante, yo sé que dejó a una niña con un vestido plantado y está ahí en el panel, pero esa no es mi culpa tampoco".

Al sentirse aludida por ese comentario, Capelli no dudó en responderle a Daniela en vivo y en directo. "Me parece de una bajeza... Saliste a defender a la Maite, ahora te pones a pelear por Jorge. Te pones a tirarme palos por Jorge cuando yo estuve con él cuando estaba contigo", dijo de entrada.

"Estás haciendo un show -una vez más, al estilo tuyo- patético contra una mujer por haber estado con Jorge. Muy patético de tu parte", respondió la ganadora de Gran Hermano Chile.

Ante esto, la ex esposa de Valdivia sostuvo: "Yo pienso que estás picada un poco porque te dejaron plantada con el vestido, si quieres te lo pago".

"¿Picada?, ¡picada de qué! Daniela, deja de ver a Jorge como el premio mayor, deja de verlo como un premio", alcanzó a decir Cony. Luego, Aránguiz cortó el llamado abruptamente.

En medio del impacto del panel de Plan Perfecto, Capelli afirmó "si ella me va a faltar el respeto, yo también me tengo que defender".

Revisa el momento acá: