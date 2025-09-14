“Estoy en conversaciones”: Denisse Campos reveló la razón detrás de múltiple intervención estética - Chilevisión

La empresaria se sometió a seis procedimientos estéticos tanto corporales como faciales, lo que , según explicó, estaría fuertemente relacionado con el área laboral.

Denisse Campos reveló en su cuenta de Instagram que se sometió a una serie de intervenciones y procedimientos estéticos tanto faciales como corporales y causó revuelo entre sus seguidores.

La empresaria fue entrevistada por su cirujano plástico, el doctor Sebastián Puchi, a quien le reveló sus verdaderas motivaciones para someterse a todas estas operaciones.

¿Por qué Denisse Campos se realizó tantos procedimientos estéticos?

"En parte porque tengo la intención de entrar nuevamente a un reality. Estoy en conversaciones con ellos y también por el tema de que ya uno está entrando a la cercanía de los 50 años y yo no quiero decaer físicamente, todo lo contrario", señaló Denisse en Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Creo que la mujer hoy día... son nuestros nuevos 30. Yo pienso que tengo 20 años menos en todo sentido, entonces queremos vernos así por dentro y por fuera, 20 años menos".

Aunque no dio más detalles sobre sus nuevos proyectos televisivos, Denisse explicó que le realizaron una liposucción 360 con transferencia a los glúteos, microagujas en el rostro, liposucción de papada, corrección de estrías y extracción de lunares.

Revisa la publicación de Instagram: