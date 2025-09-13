 “Me va a sacar...”: Denisse Campos impactó al mostrar resultados de intervención estética - Chilevisión
13/09/2025 09:21

“Me va a sacar...”: Denisse Campos impactó al mostrar resultados de intervención estética

La empresaria mostró los detalles apenas salió del pabellón, donde además de intervenir estéticamente su cuerpo, también hubo cambios en su rostro, piel y lunares.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Denisse Campos impactó al revelar a sus seguidores que se sometió a una serie de intervenciones estéticas en su cuerpo y mostró los primeros resultados apenas salió de pabellón.

La empresaria se hizo una liposucción 360 que contempla la mayor parte del cuerpo, microagujas en el rostro, liposucción de papada, extracción de lunares, corrección de estrías e incluso hubo transferencia a los glúteos para aumentar su tamaño.

¿Qué operaciones se realizó Denisse Campos?

A través de Instagram, Campos aseguró que su motivación para someterse a estas intervenciones radica en que "tengo la intención de entrar nuevamente a un reality. Estoy en conversaciones con ellos y también por el tema de que ya uno está entrando a la cercanía de los 50 años y yo no quiero decaer físicamente, todo lo contrario".

Por otra parte, Denisse se mostró entrando a pabellón, cuando ya habían realizado las marcaciones en su cuerpo: "No importa que salga fea, la cuestión es para que aprendan. Papada, mejilla. El doctor me quería poner un poco de cadera para mis seguidores".

En esa misma línea, agregó: "Hicimos algunos cambios en la operación, me van a pasar unos rodillos de agujas por las estrías, tengo en la guatita. Me van a sacar todos los rollitos de las axilas".

Al salir de la intervención, Campos volvió a grabarse para sus redes sociales, donde se le vio con el rostro hinchado y la piel de color rojo: "Unas microagujas en la cara, que te saca como la primera capa de la piel, para las personas que han tenido un poquito de acné. Te deja la cara lisa, como guagua", explicó.

"Y para los admiradores, me pusieron un poquito de trasero. Estoy recién salida. Está súper bonita la operación, esto va a cambiar toda la piel, supuestamente quedas de 15, no sabemos", detalló Denisse.

Finalmente, la empresaria explicó que antes de su intervención bajó 9 kilos y que, por lo general, suele tener recuperaciones rápidas debido a la rigurosidad con la que sigue las instrucciones del postoperatorio.

Revisa las publicaciones de Instagram:

