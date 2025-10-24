 Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano - Chilevisión
24/10/2025 11:57

Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano

En palabras de Daniella Campos, el exfutbolista le habría prometido al periodista que se haría cargo del futuro futbolístico de su hijo, Nicolás Solabarrieta.

Publicado por CHV Noticias

Daniella Campos sorprendió al dar a conocer las razones del distanciamiento entre Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano, quienes llevan cinco años enemistados.

La periodista aseguró que fue el propio Solabarrieta quien le reveló los detalles durante su convivencia en el encierro televisivo.

"Se enemistaron por una persona en particular, el hijo de Fernando"

En el programa Que te lo digo, Campos dio a conocer que “Fernando Solabarrieta con Iván Zamorano se enemistaron por una persona en particular, y esa persona se llama Nicolás Solabarrieta, el hijo de Fernando”.

Campos señaló que el conflicto se originó cuando el exrostro de TVN gestionó que Zamorano ingresara como comentarista a ESPN. Luego, tras recibir ese respaldo, el exgoleador habría ofrecido apoyar al hijo del periodista en su trayectoria futbolística.

“Le dijo: ‘Amigo, no te preocupes, yo me haré cargo del futuro futbolístico de Nicolás, mi sobrino’. Y el otro quedó negro, peinado para atrás… Dijo: ‘Ay, la hice. Yo nunca le he pedido un favor a un amigo’”, detalló la exmodelo.

En esa línea, indicó que Solabarrieta “Esperó y esperó y siguió esperando, y nunca más lo llamaron. El Nico tenía ofertas en ese minuto en el extranjero, las cuales rechazó esperando la ayuda de aquel amigo… esa ayuda nunca llegó”.

“Eso hizo que Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano nunca más hablaran. Llevan cinco años sin tener contacto”, finalizó Campos.

