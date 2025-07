Toda la tarde en un restaurante y luego un asado: Solabarrieta contó detalles del día que salió al aire ebrio - Chilevisión

El periodista deportivo contó detalladamente todos los hechos que lo llevaron a presentarse borracho a conducir un bloque de deportes por televisión abierta.

Fernando Solabarrieta contó detalladamente todos los hechos que lo llevaron a presentarse borracho a una jornada laboral. Esto ocurrió hace algunos años cuando trabajaba en TVN y salió al aire en el noticiero.

El periodista deportivo admitió que el tema le da mucha verguenza porque aparte de comprometer su trabajo también lo hizo con sus compañeros.

En un nuevo capítulo de Marca Personal, programa que conduce en radio Metro, Solabarrieta partió señalando que ese día no tenía que ir, sin embargo, Pedro Carcuro le cambió el día.

"El que mandaba la pauta era Pedro. Te decía: 'oye,flaquito, ¿te puedo cambiar, que tengo un tema? ... Te la mandaba a guardar con todo y siempre te hacía entender que era un favor pa’ ti", afirmó.

El comunicador señaló que ese día salía de vacaciones y tras la radio se juntó con unos amigos en un restauntante y luego se fueron a un asado. Sin embargo, ahí recibe el mensaje de que a qué hora iba a llegar al canal por el cambio de turno.

"De ahí me voy directo a la casa, a buscar el traje, a última hora, corriendo, porque me avisan que tenía que ir", agregó.

Ivette Vergara no estaba de acuerdo

"Me podría haber puesto firme, pero eso de cumplir igual... Entro a la casa, busco un traje, la Ivette me mira y pone cara como de: 'no, no hagas esto'. Y ahí me voy, y claro, entro al aire y dejo la cag... No debí haber ido", cerró.