“Fue doloroso”: Nicolás Solabarrieta relató complejo encuentro con su padre durante periodo de adicciones - Chilevisión

El joven expuso un duro episodio que vivió cuando estaba alejado del periodista y no lo encontró en las mejores condiciones, lo que lo llevó a cambiar la relación que estaban teniendo.

Nicolás Solabarrieta contó detalles sobre la relación que mantiene con su padre, Fernando Solabarrieta, y en especial cómo lo afectó verlo sufir por sus adicciones.

El participante de Top Chef VIP será uno de los protagonistas del capítulo de Podemos Hablar, donde compartió con Diana Bolocco íntimas anécdotas y los momentos que ha debido apoyar a su progenitor.

"Es complicado, porque yo siempre he dicho que no es sólo la persona la que se enferma, sino que la familia completa", transparentó.

Nicolás Solabarrieta y la adicción de su padre

El exchico reality recordó un complejo momento en el periodo en que el periodista se autoexilió y se mantuvo en extrema soledad, y él fue uno de los pocos que lo pudo ver.

“Me salió una oportunidad laboral fuera del país y me tenía que despedir de él... No estábamos teniendo contacto por esto mismo de que él quería que nadie lo viera, pero yo me iba por no sé cuánto tiempo”, relató.

Nicolás Solabarrieta recordó que en ese momento fue a visitar a su padre, pero no lo encontró en las mejores condiciones, lo que hizo que retomaran el contacto.

“Me fui a despedir, sí me abrió la puerta y claramente lo vi en unas condiciones que no le deseo a nadie que tenga que ver a su viejo en ese estado... Fue muy doloroso y ahí me di cuenta que no podía estar peleado con él, porque al final, es una persona que estaba viviendo un momento así lo que más necesita es apoyo”, reflexionó.

“Fue muy difícil verlo, fue muy difícil poder conversar con él porque uno se quiebra... No sabía si iba volver a Chile y él no iba a estar, volver a Chile y encontrarme con una situación peor”, expuso.