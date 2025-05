“Acto brutal de cobardía”: Fernando Solabarrieta lapidó a Luis Jara y reveló por qué quebró su amistad - Chilevisión

En el episodio de este viernes de Podemos Hablar, el periodista ahondará en los motivos del conflicto que provocó el quiebre definitivo con Luis Jara.

Fernando Solabarrieta será uno de los invitados de este viernes en Podemos Hablar y desclasificará el conflicto que provocó el fin definitivo de su amistad de años con Luis Jara.

En su conversación con Diana Bolocco, el animador ahondará en el quiebre con el cantante y revelará una decisión que tomó el cantante y que calificó como “un acto brutal de cobardía”.

El conflicto de Fernando Solabarrieta y Luis Jara

Según explicará el periodista, el quiebre tuvo su origen en una entrevista que Ivette Vergara le concedió a Jara en su programa Al piano con Lucho.

En esa instancia, la presentadora conversó con el cantante sobre el fin de su matrimonio con Solabarrieta.

“Ella da una entrevista a alguien que yo consideraba mi amigo, que dejó de serlo para siempre”, detallará el animador sobre ese episodio con Jara, con quien mantenía una amistad de años y es el padrino de uno de sus hijos.

En esa misma línea, acusará también que para Jara “su única amistad es con la televisión y su ego... Él no tiene más amigos que su ego”.

De igual manera, agregará que “al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette... Yo eso a un amigo no se lo acepto”.

Por último, revelará que, tras esto, Jara realizó "un acto brutal de cobardía, me bloqueó“.

“Y me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta, que hay gente que vive de su ego y la televisión y que es lo único que le importa, después de eso me lo demostró“, conlcuyó.