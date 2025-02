¿Volvieron? La sincera postura de Ivette Vergara tras besarse con Fernando Solabarrieta en Peñaflor - Chilevisión

Ivette Vergara compartió la animación del Festival de Peñaflor junto a Fernando, donde protagonizaron un coqueto momento a pedido del público.

Este fin de semana Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta animaron juntos el Festival de Peñaflor, donde incluso se dieron el clásico beso a pedido del público.

Se trata de la primera aparición pública de Vergara y Solabarrieta tras la separación ocurrida en 2024. Aunque, en entrevista con Primer Plano, el periodista deportivo aseguró que estaba en una etapa de reconquista.

Según consignó LUN, antes de ceder a la petición de la gente, Fernando le dijo en tono de broma a la madre de sus hijos "¡hazte cargo!" y ella le respondió que "yo no escucho muy bien, te estás aprovechando de esto".

Mientras sonaba de fondo "Lo dejaría de todo" de Chayanne, Solabarrieta señaló: "Hay que escuchar la voz del pueblo". Luego de unos minutos de jugueteo, finalmente ambos se besaron en el escenario.

"Gracias por el apoyo, me salió un beso después de no sé cuánto rato. Y no es chiste", lanzó el comentarista deportivo tras el coqueto momento.

Ivette Vergara y la reconciliación con Fernando Solabarrieta

En conversación con LUN, Ivette y Fernando entregaron detalles de la reconciliación tras meses del bullado quiebre matrimonial.

"Estamos en un proceso de reconstrucción y de recuperación de las cosas que más me importan en la vida, como mis hijos, mi mujer", sostuvo Solabarrieta.

Por su parte, Vergara abordó escuetamente el actual estado de su relación con el periodista.

"Con Fernando hemos animado varios festivales. Más allá de cualquier cosa, nosotros somos profesionales, e independiente de ser pareja o no ser pareja, nosotros trabajamos juntos y sabemos que hay un feeling y que funcionamos muy bien", dijo la comunicadora.

Al ser consultada sobre el beso, reconoció que eso "funciona y es parte del juego arriba del escenario, y también jugamos con eso. La gente sabe que estamos en un proceso de reconstrucción y paso a paso".

"Primero que él se recupere bien y después veremos", confesó Ivette, haciendo referencia al tratamiento de Fernando para recuperarse de sus adicciones.

"Yo no hablo de mi vida privada, no lo he hecho nunca. Pero hoy día lo más importante es que él esté bien", cerró la animadora.