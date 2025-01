Involucra a Ivette Vergara: Fernando Solabarrieta desclasificó motivo del quiebre con Luis Jara - Chilevisión

En entrevista con Primer Plano, el periodista deportivo aseguró que su amistad con el cantante está totalmente rota y que no le interesa hablar con él. "Un amigo no hace eso", apuntó.

Fernando Solabarrieta entregó detalles del drástico quiebre de su amistad con Luis Jara, quien además es su "compadre".

Según indicó el periodista, todo comenzó cuando el cantante invitó a Ivette Vergara a su programa Al Piano con Lucho al poco tiempo de su separación.

En esa entrevista, Vergara sostuvo que su relación con Solabarrieta "ya no fue" y "evidentemente que la vida avanza".

El quiebre de Fernando Solabarrieta y Luis Jara

Al ser consultado sobre esto, Fernando indicó que en ese momento se decepcionó de Jara, ya que "un amigo no hace eso".

“Era alguien que alguna vez fue un amigo. Yo pensé que era un amigo pero no lo fue“, sostuvo el periodista deportivo.

En ese sentido, expresó que “cuando alguien se aprovecha del dolor de unos amigos, es capaz de invitar a uno de esos amigos a hablar de unos amigos y ni siquiera te avisa que lo va a hacer, yo sentí que esa persona no es tu amigo, punto, chao, me olvido de él, no me interesa hablarle”.

“Si un amigo estuviera viviendo el dolor de una separación, ni siquiera se me ocurriría invitarlo a un programa de televisión para lucrar con su dolor. Tampoco a la señora de ese amigo”, dijo.

Finalmente, el comunicador declaró que "lo que me enojó es que al día siguiente me llamaron para que yo le vaya a contestar, me llamaron del mismo programa... Eso no se hace”.

Cabe mencionar que, actualmente, Fernando Solabarrieta está en un proceso de reconciliación con Ivette Vergara, incluso reveló en Primer Plano que volvió a vivir con ella.

