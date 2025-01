Nicolás Solabarrieta recordó tenso conflicto con su papá por entrar a la TV: “Cargo con un apellido” - Chilevisión

Nicolás Solabarrieta, hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, reveló que su padre no se tomó de buena manera su ingreso a un reality show. "Estuvimos 2 o 3 meses sin hablar", aseguró.

Nicolás Solabarrieta desclasificó un fuerte conflicto con su padre, Fernando Solabarrieta, antes de debutar en televisión.

Recordemos que el joven, quien además es ingeniero comercial de profesión, llevaba una carrera de futbolista en el extranjero. Sin embargo, dejó atrás este sueño y decidió enfocarse en el mundo de la moda y los reality shows.

Esta decisión causó reacciones dispares en sus padres, los periodistas Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

El conflicto de Nicolás Solabarrieta y su padre

En entrevista con Carla Jara para el podcast "Entre Amigos y Copas", el ex futbolista recordó que "me fui a firmar contrato absolutamente solo, mis papás andaban de viaje y antes que me dijeran cualquier hue..., me fui a firmar".

"Perdónenme, voy a entrar y me multarán si no entro", le habría Nicolás a sus padres. Si bien su mamá se lo tomó "bien", con su papá ocurrió todo lo contrario y estuvieron cerca de tres meses sin hablar.

"El día antes de entrar al reality, me voy a ver a mi papá a la casa y dije 'no quiero entrar en mala', porque me puede jugar como factor negativo entrar peleado con él y nos dimos un abrazo (...) Antes de eso estuvimos 2 o 3 meses sin hablar", aseguró.

Consultado sobre esta molestia, el joven señaló que el periodista deportivo "tenía mucha aprehensión, él conoce el mundo de la tele, pero un reality es otra cosa".

"Ellos (Ivette y Fernando) tenían mucho resquemor sobre eso y la verdad es que yo cargo con un apellido, entonces cualquier cosa que me pase podía repercutir en mis papás, eso también les daba mucho miedo", sostuvo.