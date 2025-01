Mónica Godoy reveló por qué no expondrá a su nueva pareja: “No voy a hablar de él” - Chilevisión

La actriz nacional reveló detalles de su nueva relación y aseguró que no quiere exponer a su pareja.

Mónica Godoy causó revuelo en redes sociales luego de publicar una galería de fotos junto a su nueva y desconocida pareja.

La actriz vovió a abrir su corazón tras poner fin a su matrimonio de 22 años con Nicolás Saavedra en 2023.

La rostro del espacio Amigas en Viaje de Sabingo accedió a una entrevista con Las Últimas Noticias y reveló detalles de su relación, afirmando que su galán es extranjero.

Los detalles de la nueva relación de Mónica Godoy

Dentro de la conversación con el citado medio, Mónica Godoy comentó su nueva relación, sin embargo, declaró que no entregará muchos detalles por un particular motivo.

"No voy a hablar de él, no me gusta, porque no es una persona que tenga que ver con los medios, ni que quiera esxponer", comentó.

Lo anterior, detallando que prefiere mantenerlo alejado de los focos de los medios pero que no ocultará su relación de pareja.

"Tampoco lo voy a andar escondiendo porque es una parte de importante de mi vida, y una cosa es proteger y cuidar, y otra cosa es esconder", precisó.

También se refirió a cómo a sido volver a enamorarse, pregunta a la que Mónica respondió con un "maravilloso", añadiendo que espera que su pololeo siga "floreciendo y bien".