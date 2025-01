“Recibo pensión”: Carla Jara desclasificó su actual relación con Kaminski tras polémico quiebre - Chilevisión

La comunicadora se refirió en conversación con Pamela Díaz a su actual relación con el padre de su único hijo, Francisco Kaminski, con quien protagonizó una mediática separación en 2024.

Carla Jara fue la nueva invitada del programa de YouTube "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde habló de su actual relación con su ex esposo, Francisco Kaminski.

La comunicadora entregó detalles del impacto que generó su polémico quiebre matrimonial con el locutor radial, a quien acusó de serle infiel con Camila Andrade.

"Algunos me decían 'ay, la víctima'. Si hubiese sido víctima, me habría quedado en mi casa llorando y sufriendo, pero no, tenía que salir a trabajar y seguir con mi vida", argumentó.

Carla relató algunas situaciones que vivió en lugares públicos tras la mediática separación. "Desde ir al mall y que te miraran todos. Yo dejé salir mucho rato, hasta que se calmó un poco todo", indicó.

"Siento que ayudé a varias mujeres a que no siguieran sufriendo tanto. Creo que se puede seguir adelante por los hijos", señaló. Ante esto, Pamela acotó que "una cosa es con las ex parejas y otra cosa con los niños".

Carla Jara y su actual relación de padres con Kaminski

Pamela Díaz le preguntó a Carla Jara sobre el "logro del que está más orgullosa hoy día", a lo que la ex Mekano respondió: "Haber sacado adelante a mi hijo a pesar de todas las adversidades".

"¿Económicamente, a tu chiquitito, lo ayudas tú?", agregó Díaz. "Sí, igual estoy recibiendo pensión. Soy sincera, estoy recibiendo pensión", comentó.

"Me siento muy contenta de haberle demostrado a mi hijo que podía salir adelante a pesar de las penas, de las desilusiones, que las familias a pesar de que se rompen siguen siendo familia y que no va a dejar de tener un papá y una mamá", añadió.

"¿Lloraste harto?", consultó La Fiera, a lo que la actriz reconoció que "lloré más que la mier..., lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero ahí se acabó, uno se limpia la cara y sigue adelante".