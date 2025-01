Vanessa Daroch realizó impactante predicción amorosa a Cony Capelli: “Está muy cerca tuyo…” - Chilevisión

La tarotista habló de un nuevo romance que llegará a la vida de la ganadora de Gran Hermano, pero antes debe realizar una importante tarea para abrirse con otra persona.

Vanessa Daroch visitó el estudio de Plan Perfecto y sorprendió a Cony Capelli con una impactante predicción sobre su futuro amoroso.

La médium estuvo hablando sore magia negra, pero recibió un mensaje que quiso compartir con la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile.

“Tienes que cerrar un ciclo que no ha cerrado, que impide que la persona que está hecha para ti llegue”, adelantó.

Incluso profundizó en su vaticinio y le adelantó que “está persona está muy cerca tuyo, pero tienes que cerrar ese ciclo”.

La predicción de Vanessa Daroch a Cony Capelli

Según Vanessa Daroch, este nuevo amor que llegaría a la vida de Cony Capelli “está rondando, está ahí, está cerca”, pero insitió en que “tú tienes que cerrar un ciclo”.

“No porque a todos el mundo le digas no quiero una relación porque estoy esperando a una persona, sino que energéticamente no has cerrado el ciclo”, añadió.

En ese sentido, la tarotista entregó un consejo a la panelista de Plan Perfecto, para que pueda dejar espacio para este nuevo romance que llegará a su vida.

“Yo siempre pongo un ejemplo: cuando uno va al supermercado y echa puras cuestiones que no necesita, y cuando quiere echar lo que realmente fue a comprar, ya no cabe en el carro”, comentó.

Por lo mismo, le explicó que “la idea es que nuestra vida la veamos como un carro: echemos lo justo y necesario y lo que no nos sirve, sacarlo”.