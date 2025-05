“Fue muy maltratada”: Luis Jara reveló íntima confesión sobre su mamá en el aniversario de su muerte - Chilevisión

Luis Jara compartió un emotivo mensaje en recuerdo de su madre, donde reveló un doloroso episodio que marcó su historia familiar.

Luis Jara compartió en sus redes sociales una íntima revelación sobre su madre, luego de que se cumplieran 12 años de su fallecimiento.

Mediante un emotivo video, el cantante nacional confesó que mantuvo una “compleja” relación con su figura materna, Alba Rosa Cantillana.

De igual manera, reveló que su madre fue “una mujer muy maltratada” y entregó detalles de cómo esto afectó en su propia crianza y hasta el día de hoy.

MÁS SOBRE LUIS JARA

La confesión de Luis Jara

“Mi madre cumple 12 años desde su fallecimiento y desperté hace unos días con una sensación que les quiero compartir” partió contando en el video.

Tras esto, el vocalista recordó que su progenitora “era una mujer de carácter fuerte, autoritaria, a veces ruda. Yo creo que me dio la tarea de tratar de hacerla feliz a como diera lugar. A veces me frustré, porque sentía que no lo lograba, pero intenté hacerla sentir como una reina”.

De igual manera, transparentó que “la relación con mi madre fue muy compleja, muy intensa. La obligaba a abrazarme, a tener contacto físico. Lo más curioso es que, a pesar que está fallecida, sigue influyendo”.

Tras esto, detalló: “Mi madre fue una mujer muy maltratada, se crió entre hombres tiránicos, en una familia donde hubo mucho alcohol. Huyó de su casa en San Antonio para casarse con mi padre y tener una familia a como diera lugar”.

Asimismo, Jara reflexionó que pese a todo “la sigo amando, la entiendo, la venero. Creo que su vida hubiese sido distinta si hubiese llegado más amor”.