“El dolor fue salvaje”: Daniella Campos vive complejo estado de salud a la espera de ser operada - Chilevisión

Tras un tiempo considerable de inactividad, la comunicadora vivió tres crisis de dolor del nervio trigémino en dos semanas, lo que la mantiene con analgésicos permanentes y se encuentra a la espera de una operación.

Este domingo, Daniella Campos se sinceró sobre su estado de salud tras haber interrumpido de común acuerdo un proyecto laboral de manera abrupta, lo que generó una serie de rumores.

Se trataba de la grabación de un programa en Perú, por el que tuvo que regresar a Chile dado que sufrió tres crisis de su enfermedad crónica, "neuralgia del trigémino" en dos semanas, lo que la mantiene con analgésicos permanentes y actualmente está a la espera de ser operada.

Esta enfermedad crónica a Daniella se la diagnosticaron en 2020, luego de que le extirparan dos tumores benignos en el cerebro.

"Fue súper sorpresivo porque siempre estas cosas se me activaban cuando me operaban, no de la nada, entonces yo lo atribuí a un estado gripal", señaló Daniella en conversación con LUN.

En esa misma línea, detalló cómo fue la primera semana de dolores "me dio la primera crisis, pasaron como dos días y me dio la segunda y luego pasaron unos siete días y me dio la tercera", incluso una de ellas llegó mientras estaba frente a cámara.

"Fue terrible, me sacaron rápidamente en una camilla (...) Me asusté harto porque al principio no podía hablar, no podía ni siquiera explicarle al doctor y es complicado cuando no estás cerca de tu equipo médico, en otro país. Acá se meten a mi ficha y saben, pero estando lejos no es así", sentenció Campos.

La tercera crisis la llevó directo al servicio de urgencias, y ese fue el hecho con el que decidió regresar a Chile: "Fueron muy reiterativas. Tres seguidas son harto, no es una situación fácil de manejar, además el dolor fue salvaje, me volví a asustar".

Esto, debido a que una de estas crisis provocó la parálisis facial en el lado izquierdo de su cara hace unos años y hoy se encuentra a la espera de una operación: "A mí me gustaría que esta fuera la oportunidad de poder hacerla y mejorar mis temas de salud lo antes posible", concluyó.