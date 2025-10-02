Incluyó “cheque en blanco”: La revelación de Iván Zamorano sobre el club que soñó con contratarlo - Chilevisión

Iván Zamorano sorprendió al revelar que un gigante de Sudamérica soñó con contratarlo en su época de futbolista. Se trata nada menos que de Boca Juniors.

La situación se dio hace casi 25 años, época en que Bam Bam dejó Europa para recalar en el América en un fichaje histórico para la liga local.

Antes de firmar con Las Águilas, el propio ex delantero chileno recordó que el Xeneize le hizo una particular propuesta.

Iván Zamorano recordó la vez que Boca quiso contratarlo

En conversación DAZN España, el ex ariete de La Roja señaló: "Yo ya tenía un acuerdo de palabra con el América. Y vino Boca".

Zamorano aseguró que vino (el presidente Mauricio) Macri y me presentó el proyecto que tenía. Me dijo: 'Iván, tú tienes las características para que al tercer partido que juegues vas a ser ídolo en Boca".

De hecho, el ex Real Madrid e Inter de Milán apuntó a que perfectamente pudo haber encajado en el Azul y Oro. "Desde el punto de vista futbolístico, sí. Creo que era un jugador de esas características que tiene el club", sostuvo.

"Me sacó un papel en blanco y me dijo: 'ponle la cifra que tú quieras'. Pero yo tenía un preacuerdo con el América y mi palabra vale más que cualquier cosa", añadió.

Bam Bam aprovechó de agradecer "que un equipo tan grande como Boca me buscara. Me casé con una argentina (María Alberó) fanática de Boca".